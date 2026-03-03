Askeri mahrem yapılanma deşifre edildi! 22 şüpheli isim ve adli kayıtlar dosyada

Görevde ve emekli subay–astsubaylar ile ilişiği kesilmiş askeri öğrencilerden oluşan şüphelilerin örgütün sözde sivil imamlarıyla kontörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlendi. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli firari, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. SABAH, Dosyada şüpheli konumunda yer alan 22 isme ve adli kayıtlarına ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

ASKERİ MAHREM YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi umuma açık alanlardaki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu yöntemle gizli haberleşme sağlandığı, askeri personelin bu hatlar üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ TEK TEK DOSYADA

SABAH, operasyonda ismi geçen 22 şüpheliye ve adli kayıtlarına ulaştı. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheliler ve adli durumları şöyle sıralandı:

1. Habil Alper Hatip – Eski KHO öğrencisi. Isparta TEM Şube Müdürlüğünce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli kaydı bulunuyor.

2. Abdullah Alper – Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen. Uşak TEM Şube Müdürlüğünce adli evrak düzenlendi.

3. Ahmet Türkmen – Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce adli evrak düzenlendi.

4. Burhan Dişikırık – 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda piyade uzman çavuş. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldı.

5. İbrahim Halil Turan – Eski KHO öğrencisi, avukat. Hakkında aktif adli kayıt bulunmadığı bildirildi.

6. Şıhmehmet Başbenzer – TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda subay. Kilis TEM Şube Müdürlüğünce çok sayıda adli evrak düzenlendi.

7. Erdem Erol – Konak Belediyesi'nde başkan yardımcısı, geçmişte Hazine Kontrolörü. Ankara TEM ve Mali Şube tarafından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan adli evrak kaydı bulunuyor.

8. Bekir Aslan – Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay. 2016'dan itibaren farklı tarihlerde Ankara ve İstanbul TEM birimlerince adli evrak düzenlendi.

9. Tuğrul Tekin Tunalılar – TSK'dan emekli, öğretim görevlisi. Hakkında aktif adli kayıt bulunmadı.

10. Yusuf Sarı – 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli astsubay. Ankara ve Sivas TEM şubelerince örgüt üyeliği kapsamında adli evrak kaydı bulunuyor.

11. Selim Gül – Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli uzman çavuş. Hakkında aktif UYAP kaydı bulunmadı.

12. Ebuzer Erdoğan – Tank Okul Komutanlığı'nda binbaşı. Adli ve idari kaydı bulunmadığı bildirildi.

13. Özcan Şamlıoğlu – Eski yedek subay, pilot. Mersin TEM Şube Müdürlüğünce adli evrak kaydı mevcut.

14. Mustafa Coşkun Atılgan – Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay.

15. Mehmet Akkuş – KKK MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda astsubay. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce adli evrak düzenlendi.

16. Talha Berat Dokumacı – Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda astsubay. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce adli evrak kaydı mevcut.

17. İsmail Özgür – Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli astsubay. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce 2023 yılına ait iki ayrı işlem yapıldı.

18. Sadullah Almas – 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda üsteğmen. Bingöl ve Samsun TEM şubelerince farklı tarihlerde adli evrak düzenlendi.

19. Mustafa Kağan Tutsak – Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda üsteğmen. Hakkında aktif adli kayıt bulunmadı.

20. Bülent Dokur – Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli astsubay. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce 2025 yılına ait iki ayrı adli evrak kaydı mevcut.

21. Samet Akkuzu – Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı'nda üsteğmen. Hakkında aktif adli kayıt bulunmadığı bildirildi.

22. Zeki Can – Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli albay. Dosyada aktif adli ve idari kaydının bulunmadığı yer aldı.

YURT DIŞINDA VE FİRARİ ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari ve yurt dışındaki şüphelilere yönelik yakalama ve iade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.