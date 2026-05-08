Haberler Yaşam Haberleri “Askerim aranman var” diyerek dolandırıcılık yapanlar suç üstü yakalandı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:34

“Askerim aranman var” diyerek dolandırıcılık yapanlar suç üstü yakalandı

Şırnak'ta telefonla tehdit ve şantajla para isteyen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Askerim aranman var diyerek dolandırıcılık yapanlar suç üstü yakalandı
  • ABONE OL

Şırnak'ta, telefonda kendisini asker olarak tanıtan bir kişinin 'aranman var' diyerek tehditte bulunup silmesi karşılığında 500 bin TL para istediği ihbarı üzerine iI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından seri numaraları alınan para, kontrollü şekilde ihbar eden kişiye verildi. Belirlenen noktada paranın teslimi sırasında 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, l'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ŞIRNAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
“Askerim aranman var” diyerek dolandırıcılık yapanlar suç üstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA