“Askerim aranman var” diyerek dolandırıcılık yapanlar suç üstü yakalandı

Şırnak'ta, telefonda kendisini asker olarak tanıtan bir kişinin 'aranman var' diyerek tehditte bulunup silmesi karşılığında 500 bin TL para istediği ihbarı üzerine iI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından seri numaraları alınan para, kontrollü şekilde ihbar eden kişiye verildi. Belirlenen noktada paranın teslimi sırasında 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, l'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.