Askeriyeye Kargo Gönderilir Mi? Acemi Birliğine ve Bedelli Askere Kargo Gönderilir Mi?

Askere gidecek olan yahut askerlik görevini yapanların yakınlarının incelediği konular arasında kargo işlemleri de yer almaktadır. Askerlik yapan bir birey çeşitli nedenlerden ötürü bir ihtiyacı durumunda kargo alıp alamayacağını ve askeriyeye kargo gönderilir mi sorusunu merak etmekte. Bu konuda özellikle acemi birliğine ve bedelli askere kargo gönderilir mi sorusu gündeme gelmektedir.

Askeriyeye Kargo Gönderilir Mi?

Ülke içindeki askeriyelerin hepsine kargo gönderme imkanı bulunmaktadır. Ancak sadece PTT Kargo ile gönderim yapılabilmektedir. Askere gönderilen kargolar askeriyenin nizamiye kapısında askerlere teslim edilmektedir. Ancak PTT dışında hiçbir firmanın kargoları askeriyeye kabul edilmemektedir.

Acemi Birliğine Kargo Gönderilir Mi?

Acemi birliğinde kargo kabulü birlikten birliğe değişiklik göstermektedir. Genellikle kışla içerisinde PTT şubesi olan birliklerde kargo alım gönderim olmaktadır. Bu sebeple kargo gönderiminden önce birlikteki yetkililere danışmakta yarar vardır.

Bedelli Askere Kargo Gönderilir Mi?

Bedelli askerlik sürecinde kargo işlemleri sadece PTT kargo üzerinden kabul edilmektedir. Ancak aksi bir durum yaşamamak için birlikteki bu konudaki yetkili askerlere danışmak gereklidir.