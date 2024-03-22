Askerlik Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? Askerlik Borçlanması Nasıl ve Nereye Ödenir?

Askerlik borçlanması, Türkiye'de askerlik hizmetini yapmayan veya kısmen yapmış olan bireyler için önemli bir sosyal güvenlik imkanıdır. Askerlik borçlanması ne kadar, nasıl hesaplanır sorusunun cevabı bu hizmetten yararlanmak isteyenler için önem arz etmektedir. Askerlik borçlanması belirlenen prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu adımları hata yapmadan atmak isteyenler askerlik borçlanması nasıl ve nereye ödenir sorusunu sorarak araştırmalarını yapmaktadırlar

Askerlik Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanması, askerlik hizmetini yapmayan veya kısmen yapmış olan kişilerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş gibi prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Asgari ücrette yaşanılan fiyat güncellemesi doğrultusunda askerlik borçlanmasının ücreti de değişiyor. Askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. 2024 yılı itibariyle askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek 1600 TL oldu. Askerlik borçlanmaları, sigortalı olarak çalışanlar kişiler için 360 gün, yani 12 ay üzerinden yapılır. Bu süre, askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı olabilir. Askerlik borçlanma bedeli, günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanır.

Askerlik Borçlanması Nasıl ve Nereye Ödenir?

Askerlik borçlanması yapmak isteyenler, öncelikle SGK'ya başvuruda bulunmalıdır. Başvuru, ilgili SGK müdürlüklerine gidilerek yapılabilmektedir. Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen kişiler gerekli belgeler ve başvuru formunu, SGK'nın resmi web sitesinden temin edilebilir. Askerlik borçlanması için ödeme, SGK tarafından verilen ödeme planına göre yapılır. Ödemeler, bankalar aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.