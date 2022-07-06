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Giriş Tarihi: 6.7.2022 17:10 Son Güncelleme: 6.7.2022 17:19

ASKİ'nin işini vatandaş yaptı, üstüne para ödediler

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
ASKİ’nin işini vatandaş yaptı, üstüne para ödediler

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir mahallede temizlenmeyen mazgallar nedeniyle tıkanan kanalların temizliği vatandaşlara kaldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin kanal temizliğini kendi yapan vatandaşların bir de temizlik için ücret ödediği ortaya çıktı.

ASKİ'nin Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde 3 Temmuz'da kanal açma işleminden dolayı Dadaş Apartmanı'ndan 380 TL aldığı öğrenildi. ASKİ'nin Piyade Mahallesi 2022 Caddesi'nde vidanjör ve tazyikli su hizmetinden dolayı da vatandaşlardan para aldığı ifade edildi. SABAH'a konuşan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin ücretsiz yapması gereken hizmetten ücret aldığını belirterek, "Para vermekten bıktık, ASKİ köklü bir çözüm yapmazsa bizde bir gün öleceğiz" dedi.

Vatandaşların ve Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç'in tepkisi şöyle:

Gönül Yılmaz: "Her yağmur yağdığında bizim binamızın girişi, sığınaklar ve bodrum katı olduğu gibi su doluyor ve çamur oluyor. Sığınakta lavabomuz, giderimiz ve ızgaramız var. Logarlar tıkanınca alttan su vuruyor bina göle dönüyor. Kokudan binamız girilmez hale geliyor. Sel olmasa bile binanın altından su alttan çıkıyor. Kendimiz para topladık ve kapak yaptırdık ancak fayda etmedi. Sonra binanın bayanları olarak çamuru ve pisliğin kabasını temizliyoruz. Sonra bir bayan tutup parasıyla temizletiyoruz. Bizim 100 metre uzakta iki kişi aynı sorundan öldü. Eskiden yağmur yağmadan önce mazgal temizliği yapılıyordu şimdi hiçbir şekilde temizlik yapılmıyor. Yukarıdan gelen bütün su bizim orda birikiyor. Hadi biz ev sahibiyiz kiracıların cebinden çıkıyor ve devamlı 380 TL veriyoruz. Bir de bu işlem neden paralı? ASKİ bunu ücretsiz yapmalı. ASKİ'ye para verin, komşularla kabasını temizle ve sonra temizletmek için bayana para ver. Her yağmur yağdığında bunu yaşamak zorunda mıyız? Logarı kendileri yaptı ancak temizliği için bizden para alıyorlar."

Mehmet Canbayram: "Logarlar ve mazgallar yetersiz her yağmur yağdığında Piyade Mahallesi 2022 Caddesi binaya su alıyor. Her yağmur yağdığında muhtarımız vidanjör getirip para ile temizletiyoruz bıktık. Girişte otuyoruz korkuyoruz aynı mahallede geçen sene ölüm oldu. Biz de mi ölelim? Yetkililer birde logarı tıkanıklığı açmak için illa para istiyorlar. Para vermekten bıktık ASKİ köklü bir çözüm yapmazsa bizde bir gün öleceğiz."

Orhan Yarar: "Her yağmur yağdığında bir 380 TL ödememiz oluyor. Defalarca muhtarımız ve biz bu sorunu dile getirdik. Ana halterden gelen sular bizim bacayı tıkıyor biz kendi imkanlarımızla yaptırmamız mümkün değil. Devlet varken vergilerimizi öderken biz neden yaptıralım? ASKİ'nin buna köklü çözüm yapması lazım. Defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne müracat ettik fakat aynı cadde üzerinde aynı sorundan insanlar boğularak öldü."

Gürol Kaya: "3 dönemdir mahallemizin muhtarlığını yapan kişi ASKİ'yi getirmiş. Muhtarımız 'Temizleyin ve mazgalları açın' diyor, olmuyor. Biz temizliyoruz niye para bizden para istiyorlar? Vatandaş cebimde para yok diyor, ASKİ yolun ortasındaki kanalı temizlemiyor. İllaki biri mi ölsün? Ben vatandaş olarak üzüldüm. 'Ben muhtarım, kesin makbuzu' diyor ona rağmen ASKİ temizlemiyor. Muhtar devlettir. Ben bu adamlara nasıl güvenip de oy vereyim? Yazıklar olsun. Yolun ortasındaki mazgalı logarı biz niye para vererek yaptıralım? Ben yaşanan bu olaya üzüldüm ve 'Vah halimize' dedim. Muhtar birkaç kişiyi arayınca temizlendi işlem 3 dakika sürmedi.

Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç: "Cuma günü yağan yağmur sonrası kapımızın önü göle döndü. Her yağan yağmurda caddenin ortasındaki kanal tıkanıyor bizim binayı su basıyor Hem de binanın altından su çıkıyor. Ben de defalarca ASKİ'ye haber veriyorum. Her gelişinde 380 TL para alıyor. ASKİ geldi ve '380 TL ücreti var muhtarım' dediler. Ben de 'Üzerimde para yok, bina yöneticisi de işte" deyince her şeyi topladılar. Binayı su bastı. Ben muhtarım yalan söyleyecek halim yok. 380 TL para ödedik. Zaten kıt kanaat geçinen insanlarız. Bu işi kökünden çözmek ASKİ'nin işi. Cebimizde para yoksa canımızı alacaklar. Canlar gitti, aynı cadde de geçen sene iki kişi öldü sonra orası yapıldı İlla ölelim mi? Ben her yağmur yağdığında para vermek zorunda değilim. Vatandaşlarla beni yüz yüze getiriyorlar. Ben muhtarım. Önce bana geliyor. Vatandaşla gelinsin ve konuşalım. Bıktım ve usandım."

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