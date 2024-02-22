Aslan Burcu Taşı Hangisi? Aslan Burcu Doğal Taşları ve Rengi

Aslan burcu, özgüvenli ve atılgan kişiliği sayesinde giriştiği her işte başarıyı yakalar. Girdiği her ortamda dikkat çekmek ve adından söz ettirmek için çabalar. Yönetici yıldızı Güneş nedeniyle parlamaktan ve ilgi görmekten büyük zevk alır. İyi olduğu kadar kötü taraflarının da olduğu Aslan burcu bazı durumlarda, bencil ve kıskanç olabilir. Mizacını yansıttığı için Aslan burcu taşı hangisi, doğal taşları ve rengi ne, yanıtı aranan sorulardır.

Aslan Burcu Taşı Hangisi?

Ateş elementi burçlarından biri olan Aslan, lider ruhlu, güçlü, gururlu, cesur, cömert ve şanslı olmasıyla bilinir. Bu burcun insanları, yaratıcı bir ruha sahip oldukları için sanatın her dalında başarılı olabilirler. Yönetici yıldızları Güneş, onlara inanılmaz bir yaşam enerjisi, bolluk ve şans verir. Bağımsızlıklarına düşkün oldukları için başkalarının boyunduruğu altında yaşamaktan hoşlanmazlar. Tutkulu, enerjik ve karizmatik oldukları için etraflarındaki insanları kolayca etki altına alabilirler. Buna karşın Aslan burcu insanları, despot, kibirli, otoriter, egoist ve hatta biraz narsist olabilirler. Sabit fikirli oldukları için değişikliklere adapte olmakta zorlanabilirler. Eleştirilere karşı da oldukça hassastırlar ve aşırı tepkiler verebilirler. Aslan burçlarının kullanması gereken kristaller ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Elmas

2. Yakut

3. Safir

4. Kuvars

5. Aventurin

6. Sitrin

7. Kehribar

8. Anyolit

9. Dağ kristali

10. Kaplangözü

11. Oniks

12. Turmalin

13. İnci

14. Zirkon

15. Zeberced

Aslan Burcu Renkleri Neler?

Neşeli, hayat dolu ve özgüvenli bir kişilik sergileyen Aslan insanları, ne iş yaparlarsa yapsınlar göz önünde olmayı severler. Bu burcun insanları çarpıcı renklerden hoşlanır, çünkü dikkat çekmeyi her şeyden çok isterler. Aslan burcunun enerjisini ve gücünü en iyi yansıtan renkler ise sarı, altın sarısı, dore, parlak turuncu ve kırmızıdır. Bu renkler, onlar için olumlu etkiler yaratabileceği için tercih edilmeleri tavsiye edilir. Ek olarak, mor ve tonları ile koyu mavi gibi yoğun renkler de Aslanların güçlü kişilikleriyle uyumlu olabilir.