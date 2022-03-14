Giriş Tarihi: 14.3.2022 16:46Son Güncelleme: 14.3.2022 16:46
Aslan Nerede Yaşar? Aslanlar En Çok Nerede Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?
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Antik Mısır’da kutsal hayvan olarak görülen aslanlar pek çok zırha, başlığa sembolü yapılmış bir hayvandır. Günümüzde de en güçlü hayvanlardan bir tanesi olarak bilinen aslanlar; insanların akıllarına “ormanlar kralı” olarak kazınmıştır. Pek çok değişik özelliklerinin bulunması ile benimsenen aslanların, eski çağlarda dünyanın pek çok yerinde yaşadıkları bilinse de günümüzde yaşadığı yerler bazı sebeplerden dolayı kısıtlanmıştır. Hayvanseverler ve aslanlar hakkında araştırma yapan kişiler de aslanların özelliklerini ve nerede yaşadıklarını öğrenmek isterler.
Kedigiller familyasına ait olan aslanlar, her dem insanlar için güç simgesi olarak görülmüştür. Bu nedenle pek çok meydanda, bayrakta aslan sembolü bulunur. Ormanlar kralı olarak bilinen aslanlar genellikle ormanlık kesimlerde yaşasalar da sık ormanlarda yaşamayı tercih etmezler. Sıcak kesimlerde yaşayan aslanların Dünya üzerinde en çok bulunduğu kıta Afrika kıtasıdır.
Aslanlar En Çok Nerede Yaşar?
Aslanlar genellikle otlak ve savan bölgelerde yaşarlar ve "ormanların kralı" olarak adlandırılsalar da yoğun ormanlarda yaşamazlar. Antik tarihli zamanlarda Kuzey Afrika dahil Afrika'nın büyük bölümünde, Yunanistan ve Balkanlar'dan Hindistan'a kadar Avrasya olarak adlandırılan bölgede aktif bir şekilde yaşamaktaydılar. Ancak günümüzde aslanlar Sahra Altı Afrika'da parçalanmış popülasyonlar haline gelmiş ve Batı Hindistan'da kritik olarak tehlike altında bulunan nüfusa indirgenmiştir.
Nesli yaşam alanlarının işgal edilmesi ve insanlar tarafından zarar görmeleri nedeniyle tehlike altına girmiş olan aslanların günümüzde en çok yaşadığı bölge Güney Afrika Bölgesi olarak karşımıza çıkar.
Aslanların Özellikleri
Aslanlar dünya üzerinde bulunan en asil hayvanlar arasındadır. Bu nedenle insanların dikkatlerini çekerler. Aslanların özellikleri de bu nedenle merak edilir. Aslanların özellikleri şu şekildedir:
Memeliler sınıfına ait olan aslanlar kedigiller familyasının en büyük kedilerden bir tanesidir.
Biyolojik olarak cinsi Panthera, türü ise leodur. İkili adlandırmada Panthera leo olarak geçerler.
Kısa, yuvarlak başı bulunan, kısık boyunlu, yuvarlak kulakları olan, kaslı ve derin göğüslü büyük bir kedidir.
Kürk rengi; açık deve tüyüden gümüş gri, sarımtırak kırmızı ve koyu kahverengiye kadar değişir.
Yetişkin erkek aslanların kafa gövde uzunluğu yaklaşık olarak 184- 204 cm, dişi aslanların ise bu uzunluğu 170- 184 cm olarak karşımıza çıkar.
Ağırlıkları dişi aslanlarda 90.5- 143 kg arası değişirken, erkek aslanlarda 155- 250 kg arası değişir.
Kedigiller familyasına ait tek püsküllü kuyruğa sahip hayvandır.
Aslanlar gruplar halinde yaşamayı tercih ederler. Bu gruplar genellikle birkaç yetişkin erkek aslan, ilgili dişilerden ve yavrularından meydana gelir.
Aslanlar genelci hiperkarnivor olarak bilinir. Yani hiper etoburdurlar.
Günde ortalama 15 kg et yedikleri bilinir.
Dişi aslan grupları genellikle beraber avlanırlar ve hedefleri çoğunlukla büyük toynaklılardır.
Aslanlar süper avcılardır. İnsanları avladıkları söylense de tipik olarak insanları avlamazlar.
Rakip erkek aslanlar ile sıkça yaşanan savaşlar neticesinde gelişen yaralanmalar yaşam sürelerini oldukça azaltır. Bu nedenle vahşi ortamda genelde 10- 16 yıl yaşarlar. Ancak esaret altında yaşam süreleri 25 yıla kadar çıkar.
Gececi hayvanlardır. Gün boyu genelde uyurlar ve gece avlanırlar.
Tipik olarak otlaklarda ve savanlarda yaşarlar. Yoğun ormanlarda aslanlar bulunmaz.
Erkek aslanlarda yele bulunduğundan dişi aslanlardan oldukça kolay bir şekilde ayırt edilirler.
Aslan yavruları kör doğarlar ve gözleri yaklaşık 7 günlük iken açılır.
Aslan yeleleri 5-7 aylıkken belirginleşir.
Aslanların en bilinen barışçıl jestleri, kafa sürtme ve yalamadır.