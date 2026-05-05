CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman belediyeye ait taşınmazlara gözünü dikti: "Aslanlar gibi satıyor!"

Geçtiğimiz hafta Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen balkan etkinliğinde CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a methiyeler düzüp adeta yere göğe sığdıramayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'in 'Aslanlar gibi çalışıyor' diyerek alnından öptüğü Buca Belediye Başkanı Görkem Duman belediyeyi içine düşürdüğü borç batağından kurtarmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR SGK BORÇLARINDAN DÜŞÜLECEK

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait çoğu tarım arazisi 22 taşınmazın satışı için çalışma başlatıldı.

MECLİSTE OYLANACAK

Taşınmazların satışına ilişkin önerge Mayıs ayının ilk meclis toplantısında görüşülüp komisyonlara sevk edilecek. Komisyonlarda görüşüldükten sonra tekrar meclise gelecek önerge yapılacak oylama sonucunda kabul edilirse mülkiyeti Buca Belediyesine ait 22 taşınmaz Buca Belediyesinin yüzde 100 hissedarı olduğu Buca İmar A.Ş'nin prim borçlarına karşılık SGK'ya devredilecek. Satıştan elde edilen gelir belediye şirketinin borçlarından düşülecek.

TAŞINMAZLAR NEREDE YER ALIYOR

Kırklar Mahallesinde, bahçe, tarla ve zeytinlik vasfında 3 taşınmaz, Doğancılar Mahallesinde tarla ve zeytinlik vasfında 3 taşınmaz, 29 Ekim Mahallesinde tarla ve zeytinli tarla olmak üzere 8 taşınmaz, Kaynaklar Mahallesinde tarla, zeytinli tarla ve zeytinlik vasfında 8 taşınmaz satılacak.