Aslanoğlu’nun tahliyesine Başsavcılık’tan itiraz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması dün İzmir Adliyesi'nde 11. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görüldü.

SOYER'İN TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıklar Hüseyin Şimşek, Cihangir Lübiç ve Şenol Aslanoğlu'nun ev hapsiyle tahliyesine, Heval Savaş Kaya, Barış Karcı ve Tunç Soyer'in tutukluluklarının devamına karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç'in tahliye kararına itiraz etti.

İŞTE O AÇIKLAMA…

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İzmir ili Karabağlar ilçesi 3. Ve 4.etaplarında, Gaziemir/Emrez mahallesinde, Örnekköy ilçesi 3. Ve 4.etaplarında kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile çerçevesinde;



Aralarında 2019-2024 yıllarında İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Şehir Belediye Başkanı ile İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON Eski Genel Sekreteri Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 11 tutuklu sanık olmak üzere toplam 65 sanık hakkında; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 13 Ekim 2025 tarihinde İzmir 23.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada; Tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hakkında tutukluluk hallerinin devamı kararı verilmiş olup, Tutuklu 3 sanık Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek hakkında adli kontrol altına alınmak üzere(ev hapsi) ile verilen tahliye kararı verilmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen sanıklardan Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında tahliye kararlarına itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'