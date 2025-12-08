Aslı Baş cinayeti davasında son viraj

2003 yılında 'Miss Model of Turkey' birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Kendisini ve oğullarını, Aslı Baş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılamadan kurtarmak isteyen Ahmet Bayer'in "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada, cinayetten sonra İhsan Kalkavan aracılığıyla örgüte ait Bodrum'daki Merter Koleji'ne, bölge imamı Zeki Yağmur'la temasa geçerek maddi yardımda bulunduğu vurgulanmıştı. Savcılık, Bayer'in 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Baş'ın 2010'da öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada baba Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer gözaltına alınmıştı. Baba Bayer tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılırken, oğulları Hakan ve Volkan Bayer tutuklanmıştı. Baba Bayer, oğullarını kurtarabilmek için o dönem FETÖ'ye yakın iş insanı İhsan Kalkavan'la telefon trafiğine girdi. Telefon tapelerine göre Kalkavan, Bayer'e örgütün Bodrum'daki FETÖ imamı ve şu an kırmızı bültenle aranan Zeki Yağmur'la temasa geçmesini tavsiye etti. İlerleyen süreçte ilk etapta Volkan Bayer serbest kalırken, bir süre sonra ise Hakan Bayer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Baş'ın öldürülmesiyle ilgili davada geçen 2020 Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıyarak, cinayetin "intihar değil cinayet" olduğu yönünde görüş bildirdi. Baba Bayer'in baş'ın öldürülmesi sonrası kendisi ve çocuklarını yargılamadan kurtarabilmek için giriştiği eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma 2019 Eylül'de tamamlandı. Bayer'e "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2019'da dava açıldı.

BERAAT KARARI BOZULDU

2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer (63), oğulları Hakan Bayer (33), Volkan Bayer (31) ile Murat Umirov (42) beraat etti. Ailenin itirazıyla beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi Bayer ile Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında, soruşturma ve kovuşturma sürecinde bazı önemli eksikliklerin olduğu belirtildi. Özellikle Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı mesajların telefon kayıtlarında bulunmaması, olay sırasında evde olan bazı tanıkların dinlenmemesi ve sanık Hakan Bayer'in olaydan sonra güvenlik kamerası firması yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarının araştırılmaması gibi noktalar vurgulandı. Bu eksiklikler nedeniyle beraat kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

DAVA YENİDEN MUĞLA'DA GÖRÜLECEK

Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, Ahmet Bayer ve oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanacak. İlk duruşma 16 Aralık'ta görülecek.

KIZIMI FETÖ ÖLDÜRDÜ

Baba Mehmet Yavuz Baş, dava sürecinde Muğla Adliyesi önünde 'Kızımı FETÖ öldürdü' pankart açarak haykırmıştı.