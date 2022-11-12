Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak kimdir, ne iş yapıyor? Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle büyük bir üne kavuşan Aslı Enver, şu sıralar kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Aslı Enver, sonunda hayatının aşkını buldu. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşayan 38 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası ünlü oyuncun hayranları, ''Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak'ın hayatı ve biyografisi haberimizde…