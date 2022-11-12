Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak kimdir, ne iş yapıyor? Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle büyük bir üne kavuşan Aslı Enver, şu sıralar kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Aslı Enver, sonunda hayatının aşkını buldu. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşayan 38 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası ünlü oyuncun hayranları, ''Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak'ın hayatı ve biyografisi haberimizde…
BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?
Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.
Eylül 2021'den bu yana Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini üstlenen Gökbudak, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev aldı.
Marka lansmanı, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanan Gökbudak, Bayer'de Türkiye ve İran bölgeleri Kadın Sağlığı İş Birim Liderliği görevini üstlendi.
Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var.
EVLENDİĞİNİ DUYURDU
Oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
38 yaşındaki güzel oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Instagram'dan eşi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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