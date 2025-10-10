Aslıhan Sinem Çiçek ölümüyle ilgili soruşturmada 3 yıl sonra yeni gelişme! Şüpheli Cem Acar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki dönercide iş başı yapmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı.

GENÇ KIZIN TELEFONU ÜZERİNDE BULUNDU

Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı Cem Acar'a ulaşıldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Acar, adliyeye sevk edildi. Cem Acar, savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten Cem Acar'ın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cem Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK

İzmir Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce yapılan incelemeye göre Çiçek'in kanında; MDA (methylendioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine) adlı uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Morg İhtisas Dairesi raporuna göre ise genital ve anal bölgede herhangi anormal muayene bulgusu gözlenmediği belirtildi. Anal mukozada yırtık laserasyon saptanmadığı da ifade edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi. Son olarak Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporuna göre; vücudundan alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bulgular ve deliller ışığında konuyla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Şüpheli Cem Acar "kasten insan öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.