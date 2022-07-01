Haberler Yaşam Haberleri Aspendos Nerede? Aspendos Tiyatrosu Hangi Şehirde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 17:24 Son Güncelleme: 1.7.2022 17:24

Aspendos Nerede? Aspendos Tiyatrosu Hangi Şehirde Ve Nasıl Gidilir?

Aspendos Nerede? Aspendos Tiyatrosu Hangi Şehirde Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye hem yakın tarihi ile hem de antik tarihi ile ünlü çok önemli bir coğrafyanın üzerinde bulunur. Anadolu o kadar önemlidir ki yurtdışından araştırmacılar sürekli tarihi bir araştırma yapmak için bu topraklara gelirler. Peki ya bu topraklar içinde çok değerli bir yeri olan Aspendos nerede, bu antik kente nasıl gidilir ve görkemli Aspendos Tiyatrosu hangi şehirde? Tüm bu sorulara yanıt verdiğimiz içerikte Aspendos’un tarihi öneminden de bahsettik.

Aspendos, çok eski zamanlardan bize miras kalmış önemli bir antik kenttir. Peki ya Aspendos nerede? Aspendos, il mi, ilçe mi, köy mü? Aspendos'un hangi statüde olduğu ve nereye bağlı olduğu resmi olarak bellidir. Peki ya Aspendos Tiyatrosu hangi şehirde? Bu antik kenti görmek isteyen araştırmacı ve gezginler için Aspendos'a nasıl gidilir? Sorusuna yanıt verdik…

Aspendos Nerede?

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kenti Aspendos hangi şehirde? Aspendos Antik Kenti Türkiye'nin Antalya ilinde konumlanmış olan antik kentlerden biridir. Aspendos Antik kentinin tarihi çok eski zamanlara dayanır.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı olan Aspendos kenti her yıl yerli ve yabancı ülkenin ve dünyanın pek çok farklı noktasından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlar.

Aspendos Tiyatrosu Nerede?

Aspendos Antik Tiyatrosu milattan sonra 2. Yüzyılda Romalılarca kurulan son derece güzel bir kenttir. Bölgede bulunan antik kentin ve tiyatronun hala ayakta olmasının en önemli nedenleri arasında bu bölgenin ticaret yolu üstünde bulunması olarak gösterilir.

Gelecek yıllarda bölgeye sahip olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin burayı idare altına almasıyla birlikte Aspendos Antik Kenti ve tiyatrosu özenli bir şekilde korunmuştur. Aynı zaman diliminde Selçuklu Devleti tarafından tamir ve tadilat işlemleri de yapılmış, iyi bir bakım gerçekleştirilmiştir.

Aspendos Antik Kenti Türkiye'de yer alan antik kentler ve tiyatrolar arasında 1500 kişinin oturabileceği kapasiteye sahip bir yapıda olduğu için, aynı zamanda dünyanın da en görkemli ve en önemli antik tiyatroları arasında sayılmaktadır. Aspendos Tiyatrosu hangi şehirde sorusunun yanında Aspendos'a nasıl gidilir sorusunun cevabına da içeriğimizin devamında yer verdik.

Aspendos Antik Kenti Nerede?

Aspendos Antik Kenti Antalya'da bulunan Serik ilçesine bağlıdır. Serik ilçesinin Belkıs köyüne bağlı olan Aspendos Tiyatrosu dünyaca çapında bir ünle sahiptir ve ülkemizin en önemli kültür miraslarından bir tanesi olarak günümüze kalmıştır.

Aspendos Antik Kenti Antalya şehir merkezinin 8 kilometre kadar doğusunda yer alır ve buraya ulaşım da oldukça basittir. Aspendos antik kentine kişisel araçlar, dolmuş ve otobüsler ile gitmek mümkündür. Aynı zamanda bu bölgeye öncelikle Antalya havaalanına ulaşılarak ve daha sonra da yine otobüs, minibüs, dolmuş diğer araçlar kullanılarak da gitmek mümkündür.

Aspendos'a gitmek için Antalya- Alanya yolunun 44 kilometresinden kuzeye doğru olacak şekilde dönülmesi gerekmektedir. Yolun hemen 2 kilometre içinden başlamak üzere turlar düzenlenmektedir. Bu bahsi edilen turlarda rehber eşliğinde ayrıntılı bir öğrenme ve görme etkinlikleri gerçekleştirmek mümkündür.

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Aspendos Nerede? Aspendos Tiyatrosu Hangi Şehirde Ve Nasıl Gidilir?
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