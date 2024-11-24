Asrın felaketi meslek aşkını yıkamadı: Enkazdan çıkıp öğrencilerine koştular

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın deprem felaketinde enkazda kalan öğretmenler kurtarılıp tedavi olduktan sonra hemen sonra okullarına döndüler.

Bu öğretmenlerden biri Hatay/Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Aslı Çolak. Aslı öğretmen depremde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve 11 yaşındaki oğlunu kaybetti. 4.5 saat enkaz altında kaldı. Vücudundaki kırıklardan dolayı bir dizi ameliyat geçirip sağlığına kavuştuktan sonra görevine başladı.

Adıyaman Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya ise evinin yıkılması sonucu iki bacağını kaybetti. Bacağına protez takıldıktan hemen sonra okuluna ve öğrencilerine koştu. Rapora dayalı emeklilik teklifine rağmen mesleğinden vazgeçmedi. Depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri ve psikolojik olarak toparlanmaları için birebir destek sağlayarak, onların okula yeniden uyum sağlamalarına katkıda bulundu.

ENKAZDA ÖĞRENCİLERİMİ DÜŞÜNDÜM

48 saat boyunca enkaz altında kalan İsmet öğretmen o anlarda yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İsmet öğretmen ''bin 359 öğrencim vardı. Enkaz altında hep onları düşündüm. Öldüler mi kaldılar mı diye. 'Ya vefat eden olduysa okula nasıl gideceğim' diye düşündüm. Kurtarılmayı beklerken onlar için dua ettim'' dedi. Bacaklarına protez takıldıktan hemen sonra, henüz fizik tedavisi devam ederken okula döndüğünü anlatan İsmet öğretmen ''Tabi mesleğime dönmek kolay olmadı. Uzun bir süre tedavi gördüm. Ancak eğitim ve öğretimde hayata geçiremediğim şeyler vardı. Bu hayallerim için biran önce dönmek istedim. Bu hayallerim neydi derseniz, her bir çocuğumunuzun ayrı ayrı yetenekleri vardı. Kimin müziğe, kiminin spora. Öncelikle akademik başarıları olmak üzere bu öğrencilerimin yeteneklerine göre ilgili kurs ve merkezlere yönlendirmek, onlara rehberlik etmek için mesleğime döndüm'' diye konuştu.

ACILARIMI ÖĞRENCİLERİMLE SARDIM

2008 yılında mesleğe başlayan Aslı öğretmen Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illerinde görev yaptı. 4 çocuk annesiydi. Doğum izni depremin olduğu gün bitiyordu. O gece öğrencilerine bir mesajla ''Yarın sizlere kavuşuyorum nihayet. Çok heyecanlıyım. Sizi çok özledim'' diye yazdı. Ancak o gece deprem felaketi yaşandı. Bir evladını ve eşini kaybeden Aslı öğretmen tedavisi bittikten sonra mesleğine geri döndü. SABAH'a konuşan Aslı öğretmen ''Yaralarımı öğrencilerimle sardım. Onlar da benim evlatlarım. Çok büyük kayıplar yaşadık. Okulların açılması bile bir mucizeydi. Öğrencilerime kavuştuğum gün sanki o depremi hiç yaşamamış gibi hissetik'' dedi.