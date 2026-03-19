Asrın felaketinde en çok yara alan şehirlerden biriydi: Hatay’da köy evlerinde bayram mutluluğu

Depreme Hatay'ın Öteçay Mahallesi'nde müstakil tek katlı evlerinde yakalanan Abdülkadir - Rabia Öksüz çifti evleri ağır hasar alınca bir süre çadır daha sonra da konteyner kentte yaşamaya başladı. 4 çocuk 8 torun sahibi Öksüz ailesi aynı mahalle TOKİ tarafından yapılan 3+1 köy konutlarına yaklaşık 3 ay önce taşındı. Yeni yuvalarında ilk Ramazanlarını geçirip orucunu tutan aile şimdi de ilk Ramazan Bayramını geçireceklerinin heyecanını yaşıyor.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"

Aynı zaman da mahallenin muhtarı olan Abdülkadir Öksüz, "Evimizde ilk bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama asıl mutluluğumuz yuvamızın ödeme fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu fiyat konusu bizi daha da mutlu etti. Adeta bedavaya ev sahibi olacağız. Cumhurbaşkanımız, yine babalığını gösterdi ve biz vatandaşını her zamanki gibi mağdur etmedi. 'Yapamaz, edemez' diyenler gelsin evleri görsün. Sayın Cumhurbaşkanımız hem evleri yaptı hem de bedava denilecek bir rakama bu evleri vatandaşına verdi. Ödemeyi bile 2 yıl sonra yapacağız, biz asıl bayramını Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiği 11 Şubat'ta yaşamıştık. Şu an çifte bayram yapıyoruz" diye konuştu.

"EVİM 1 NUMARA"

Bayram için torunlarının en sevdiği yöresel kömbe tatlısının hamurunu büyük bir heyecanla yoğuran Rabia Öksüz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çocukken annem yapar, biz yerdik. 35 yıl önce gelin gittiğim evde annemden öğrendiğim tarifle birlikte eşime çocuklarıma ve torunlarıma yapıyorum. Her bayram ellerimle yoğurup hazırlarım. Ama bu bayram ayrı bir heyecan yaşıyorum çünkü yeni yuvamızda ilk bayramımız ve yavrularımı burada ağırlayacağım. Daha önceki evimiz 1+1'di. Şimdi 3 oda 1 salon olan evimde keyifle misafirlerimi ağırlayacağım. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Evim 1 numara… Böyle bir yuva Allah herkese nasip etsin."