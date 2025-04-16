Asrın felaketinde hasar almıştı: Mimar Sinan’ın eseri ayağa kaldırıldı

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Hatay, adeta bir açık hava müzesi olmayı sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde Karasu Nehri üzerinde yer alan ve Osmanlı padişahı IV. Murat'ın Bağdat seferi sırasında Mimar Sinan tarafından inşa ettirildiği rivayet edilen tarihi Danaahmetli Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Dairesi Başkanlığı tarafından restore edilerek yıkıma uğramadan kurtarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar 2020 yılında başlatıldı. Ancak Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri süreci olumsuz etkiledi. Depremde hasar gören köprüde restorasyon çalışmaları yeniden gözden geçirilerek devam ettirilerek tamamlandı. Köprünün yeniden kazanımıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Hatay'ımız için çok kıymetli bir tarihi eseri ayağa kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Bilindiği gibi bu köprü neredeyse yıkılmak üzereydi. Bugün tarihimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yayman, restorasyon sürecine verdikleri desteklerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkür etti. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ise, "Kırıkhan'ımızın tarihi mirasına sahip çıkılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli eserin yeniden hayat bulması, ilçemiz için önemli bir kazanım olmuştur diye konuştu.