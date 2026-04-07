Asrın yolsuzluk davasında 17. gün: İmamoğlu’nun iddia makamını hedef alan sözlerine savcıdan tepki!

İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin görülen dev davanın bugünkü oturumu, sanık kürsüsündeki Ekrem İmamoğlu ile iddia makamı arasındaki sert tartışmayla başladı. Duruşmanın ilk dakikalarında söz alan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun dünkü celsede sarf ettiği "Asıl suç örgütü iddia makamıdır" şeklindeki skandal sözlerini hatırlatarak uyarıda bulundu.

"SAVCILIK MAKAMI BASKI ALTINA ALINAMAZ"

Yargı makamını hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Savcı, İmamoğlu'nun yüzüne karşı şu ifadeleri kullandı: "Dün bir beyanda bulunmuşsunuz, suç örgütü demişsiniz. İddia makamı hakkındaki tutumunuza dikkat edin. Biz bu tarz söylemleri asla kabul etmiyoruz. Savcılık makamını baskı altına almaya çalışan bu ifadelerden derhal vazgeçin; bu yaptığınız doğru değil. Savcılık makamı olarak uyarıyoruz: Haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildiririz! Beyanlarınıza dikkat edin."

MAHKEME BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Salonda buz kestiği anlarda Mahkeme Başkanı, tartışmanın büyümesini engellemek için araya girerek, "Kişisel münakaşaya girmeyelim savcım, gerek yok" uyarısında bulundu.

İMAMOĞLU SESİNİ YÜKSELTTİ

Savcının "Haddinizi bildiririz" çıkışı üzerine oldukça sinirlendiği görülen Ekrem İmamoğlu, oturduğu yerden sesini yükselterek savcıya tepki gösterdi. Savcı ise "Benimle 'sen' diye konuşmayın" diyerek İmamoğlu'nu uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yolsuzluk davasının duruşmasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, yargı mensuplarına yönelik ağır ithamlarda bulunmuş, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.