Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri 2023 - Assetto Corsa Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Assetto Corsa tüm dünya oyuncularına açık bir video oyunudur. Böylece dünya üzerindeki bütün oyuncularla bu video oyun üzerinde eşleşebilir ve yarış simülasyonuna katılabilirsiniz. Assetto Corsa; PC, PS4 ve Xbox One cihazlarında oynanması uygun olacak şekilde geliştirilmiştir. Eğer oyunu indireceğiniz cihazınızın sistemi Assetto Corsa oyununun sistem gereksinimlerini karşılıyorsa oyunu rahatlıkla indirip oynayabilirsiniz. Oyuncular bu uygunluğu test etmek için Assetto Corsa sistem gereksinimleri hakkında fikir sahibi olmalıdırlar.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri 2023

Oyun esnasında sorun yaşamamak için veya oyunu kaliteli bir ortamda ve akıcı bir şekilde oynayabilmek için oyunun oynandığı cihazın sisteminin oyunun kendi sistem gereksinimlerini karşılıyor olması gerekir. Assetto Corsa oyunu için ise ayni şekilde bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri karşılandığında oyunu ortalama kalitede sorun yasamadan indirip oynayabilirsiniz. Assetto Corsa oyunu için minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir:

İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated

VR Desteği: SteamVR or Oculus PC

Assetto Corsa Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Assetto Corsa video oyunu, gerçekçi pistlerde dilediğiniz hızla yarış yapabileceğiniz oldukça gerçekçi bir yarış simülatörüdür. Bu oyunda oyuncular adete kendilerini yarış pistinin içerisinde hissederler. Bu deneyimi kesintisiz ve sorunsuz yaşayabilmek için ise oyunu oynadığınız cihazınızın RAM´i ve belleğindeki boş alan oyunu indirmeye ve oynamaya elverişli olmalıdır. Assetto Corsa oyunu için yukarıda belirtilen minimum sistem gereksinimleri ile birlikte minimum 2 GB RAM'e ihtiyaç duyulur. Oyunu yüksek kalitede oynamak isteyen oyunculara 6 RAM'e sahip olunması önerilmektedir.