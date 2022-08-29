Assos Çadır Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Ayvalık Behramkale Assos Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Günümüze kadar ulaşabilmiş tarihi kalıntılar ve harikulade doğası ile dikkat çeken Assos Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Masmavi denizi ve eşsiz mimarisi ile kamp yapabileceğiniz pek çok yer Assos da yer alıyor. Hem tarihi yerlerin arasında yürüyüş yapabilir hem de tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Sizin için en iyi, denize sıfır Assos çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler hakkında derleme hazırladık. Assos kamp alanları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizinle.

Assos Çadır Kamp Alanları

Assos kamp alanları her yıl pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Assos Camping yerlerinde çadır, karavan gibi kamp seçenekleri bulunuyor.

Özgür Plaj Kamp Yeri

Denize sıfır kamp yapabileceğiniz bir kamp yeri olan Özgür Plaj, kumsal üzerinde eşsiz bir çadır kamp deneyimi sunuyor. Dilerseniz kamp alanında karavan ya da çadır kiralayabilirsiniz.

İnci Kamp Yeri

Özellikle ailelerin sıklıkla tercih ettiği İnci Camping, geniş bir alanda yer alıyor. Bu sayede kendinize huzurlu ve sessiz bir alan yaratabilirsiniz. İnci kamp yeri içerisinde duş, tuvalet, sıcak su, internet ve buzdolabı gibi imkanlar da bulunuyor. Kamp yerindeki iskeleden denize giriş yapabilir ve serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kamp Olive Kamp Yeri

Berrak ve temiz taşlık denizi, temiz tesisi ile sıklıkla tercih edilen Kamp Olive, su altı dalışına da imkan tanıyor. Eğer çadırınız yoksa alandan çadır kiralayabilirsiniz. Tuvalet, duş kabinleri, buzdolabı ve elektrik gibi ihtiyaçlarınızı kamp alanından temin edebilirsiniz. Üstelik Kamp Olive içerisinde piknik masaları da bulunuyor. Bu sayede keyifle yemek yiyebilirsiniz.

Assos Yıldız Camping

Temizliği ile dikkat çeken Assos Yıldız Camping, güzel bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Kamp alanı içerisinde duş kabinleri, sıcak ve soğuk duş, internet, elektrik gibi imkanlar da bulunuyor. Assos Yıldız kamp alanında aile odaları ve çadırları yer alıyor. Bu sayede dilerseniz alandan çadır kiralayabilir ya da odalardan tutabilirsiniz.

Assos Rüya Camping

Zeytin ağaçları arasında denize sıfır kamp yapabileceğiniz Assos Rüya Camping, çadır kampının yanı sıra karavan ve bungalov gibi konaklama şansını da sunuyor. Kamp alanı içerisinde tuvalet, duş, yiyecek içecek gibi imkanlar da bulunuyor. Çeşitli konaklama seçenekleri ile buz gibi denizin ve huzurun tadını kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Seher Kamp Yeri

Kadırga Koyu içerisinde yer alan Seher kamp yeri, denize sıfır bir alanda konumlanıyor. Ağaçlık bir alan içerisinde bulunduğundan, çadırınızı ağaç gölgelerinin altında kurarak serinliğin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Ayrıca Seher kamp yerinde çadır kampı dışında bungalov ve karavan kampları da yapabilirsiniz. Seher kamp yeri içerisinde tuvalet, duş, elektrik gibi imkanlar da bulunuyor.