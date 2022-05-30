Haberler Yaşam Haberleri Astigmat Nedir? Astigmat Testi Nasıl Yapılır, Belirtileri Ve Dereceleri Neler, Nasıl Anlaşılır?
Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:05 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:05

Astigmat Nedir? Astigmat Testi Nasıl Yapılır, Belirtileri Ve Dereceleri Neler, Nasıl Anlaşılır?

Astigmat Nedir? Astigmat Testi Nasıl Yapılır, Belirtileri Ve Dereceleri Neler, Nasıl Anlaşılır?

Astigmat genel olarak kişinin bulanık görmesine neden olan bir göz kusuru olarak tanımlanabilir. Her yaş grubunda görülebilen bazen de yaralanmalar sebebiyle ortaya çıkabilen astigmat genel olarak korneanın ya da göz merceğinin düzensiz bir kavis oluşturmasıyla ortaya çıkar. Pek çok kişinin olduğu astigmat nedir, astigmat testi nasıl yapılır, belirtileri ve dereceleri neler, nasıl anlaşılır sizler için araştırdık.

Farklı dereceleri bulunan fakat genel olarak bulanık görmeye sebep olan astigmat oldukça yaygın göz rahatsızlıkları arasındadır. Kolayca teşhis edilebilen ve tedavisi bulunan astigmat bazen genetik olarak kişilere aktarılırken bazı durumlarda sonradan da oluşabilir. Gözlük, lens ya da lazer ameliyatlarla tedavi edilebilen astigmat hakkında merak edilen tüm detayları sizler için hazırladığımız içeriğimizin devamından inceleyebilirsiniz.

Astigmat Nedir?

Astigmat en genel tanımlamasıyla göz merceği yani lens ya da korneanın normal koşulların dışında olarak bir kavislenme yaratmasıyla meydana gelir. Ortaya çıkan kavis ışığın retinaya tam olarak ortalanamamasıyla sonuçlanır.

Doğal olarak retinaya odaklanamayan ışık oluşan kavislenme nedeniyle bulanık bir görüntü elde edilmesine neden olur. Astigmat sorunu yaşayan kişiler genellikle şekilleri net seçemez ya da yazıları okumakta zorluk çekebilirler. Buradaki ana sorun genetik veya sonradan meydana gelen durumlar nedeniyle göz içerisinde oluşan kavisli yapıdır.

Astigmat Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Pek çok kişi astigmat rahatsızlığının sonradan oluşan bir göz bozukluğu olduğunu düşünse de genel itibariyle aslında genetik bir göz sorunudur. Ailesinde bu tarz göz sorunu yaşayan kişilerde sıklıkla rastlanmasına rağmen bazen kaza sonucu göz darbeleri alan kişilerde de meydana gelebilir. Astigmat belirtileri nelerdir, göz ve görüş kalitesinde neleri etkiliyor diye listeleyecek olursak;

  • Bütün mesafelerden bozuk görme, net görüntü elde edememe,
  • Sık yaşanan baş ağrıları,
  • Gözde aşırıya kaçan kaymalar,
  • Göz yorgunluğunun özellikle de odaklanma gerektiren işlerde artması,
  • Geceleri araç sürüşünde zorluklar yaşanması,
  • Bazı durumlarda çift görme sorunları en sık rastlanan belirtiler arasındadır.

Kişiler bu tarz sorunlar yaşıyorsa en kısa sürede bir göz doktoruna başvurmalı ve göz testi yaptırarak olası sebeplerini öğrenmelidir.

Astigmat Dereceleri Nelerdir?

Astigmat görüş bozukluğu olarak tanımlanan bir göz rahatsızlığı olmakla beraber her kişide aynı seviyelerde meydana gelmez. Zaman içerisinde ilerleme gösteren ve görüntünün giderek kötüleşmesine sebep olan astigmat dereceleri kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılır.

  • 0,50 – 1,00 aralığında astigmat: En düşük astigmat seviyesi olan gruptur. Gözlük kullanmalarına gerek kalmaz lakin düzenli olarak göz astigmat derecelerini ölçtürmelerinde fayda vardır.
  • 1,00 – 4,00 aralığında astigmat: Düzenli olarak göz kontrolü gerektiren bir seviyedir. Bu grupta yer alan astigmat hastaları gözlük kullanmak durumunda kalır. Aynı zamanda miyop ya da hipermetrop gibi farklı göz rahatsızlıkları da yine bu grupta yer alan kişilerde görülebilir.
  • 4,00 ve üzeri astigmat: En üst seviye astigmat rahatsızlığı olan kişilerdir. Görüş bozuklukları tamamen kötüdür. Sürekli gözlük kullanmak zorunda oldukları gibi gözü yoran her türlü aktiviteden kaçınmak zorunda kalırlar. Bu seviyede olan kişilere genellikle lazer operasyonlar tavsiye edilir.

Bu noktada pek çok kişi miyop astigmat nedir sorusunu yöneltebilir. Astigmat rahatsızlığı olan kişiler hem yakını hem de uzağı görmekte zorlanırken miyopta sadece uzak görüntüler net değildir. Koyulacak teşhis elbette alanının uzman göz doktorları ve uygulayacakları testlere göre değişiklik gösterebilir.

Astigmat Testi Nasıl Yapılır?

Astigmat genel olarak genetik bir göz bozukluğu olarak karşımıza çıktığı için özellikle çocuklarda fark edilme durumu okul çağına kadar uzayabilir. Henüz fark edilmeyen ve bir teşhis koyulmayan astigmat dereceleri o yaşlardaki çocukların eğitim hayatına olumsuz yönde etkiler eder.

Erken teşhisi önemli olan astigmat için tam donanımlı göz muayeneleri gerekirken farklı test ve araçlardan da faydalanılabilir. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen astigmat testi genel olarak gözdeki astigmat derecesini belirlemek ve tedavisi için gerekli olan göz numarasını tespit etmek için yapılır. Buna göre ülkemizde yürütülen ve astigmat teşhisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

  • Görüş keskinliği testi: En bilindik göz muayenelerinden biridir. Rutin olarak göz muayenesine giden her kişiye uygulanabilir. Belli bir mesafeden ki bu genellikle 20 fit olarak ayarlanır, karşı tablodaki harfleri okuması beklenir. Normal bir gözün 20/20 görme keskinliğine sahip olması beklenirken paydadaki değer arttıkça görüş keskinliği azalır.
  • Keratometri / Topografi: Korneanın yapısındaki eğriliği ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Kornea şekliyle alakalı olarak detaylı bilgi edinilebilen bu yöntem de kornea bir ışık çemberine odaklanır ve yansıması ölçülür. Kontakt lens uygunluğu da yine bu teknik sayesinde belirlenir.
  • Phoropter: Lens belirlemekte kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken göz sorunu yaşayan kişinin gözüne belli lensler getirilir. Sıralanan lenslere göre gözün ışığa odaklanma seviyeleri tespit edilir. Dolayısı ile en doğal tepkileri vermeyi sağlayan lens seçimi bu sayede yapılır.

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Astigmat Nedir? Astigmat Testi Nasıl Yapılır, Belirtileri Ve Dereceleri Neler, Nasıl Anlaşılır?
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