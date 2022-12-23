Astor enerji halka arz oluyor! SPK onayladı: Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz olacak Astor enerji, talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylarla merak ediliyor. Yatırımcılar Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması sonrasında "Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. hisse kodu #ASTOR olarak açıklanırken şirket pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot verecek. Peki, Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi? İşte tüm bu detaylar.
Firma tarafından duyurulan fon kullanım raporu çerçevesinde Astor, halka arz ile kazanılacak gelirin %50 - 60'ını yatırım maliyeti ve araç/makine satın alımlarında, %20 - 25'ini işletme sermayesinin kuvvetlendirilmesi ve %20 - 25'ini finansal borçların tediyesinde kullanmayı amaçlıyor. Henüz Astor Enerji'nin halka arz edileceği tarih belli olmadı.
ASTOR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ LOT VERİR?
Astor Enerji, halka arz ile 850.000.000 TL olan sermayesini 148.000.000 TL yükselterek 998.000.000 TL'ye artıracak. Halka arzda aynı zamanda hali hazırdaki iştiraklerden Feridun Geçgel'e ait 27.000.000 TL nominal değerli hisseler de halka arz edilecek. Astor, talep toplama sürecinde beklentinin üstünde talep alınması halinde Feridun Geçgel'e ait 35.000.000 TL nominal değerli payın ilave satışının yapılabileceğini aktardı. Dolayısıyla firma , ilave satış hariç 175.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.