Astor enerji halka arz oluyor! SPK onayladı: Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz olacak Astor enerji, talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylarla merak ediliyor. Yatırımcılar Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması sonrasında "Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. hisse kodu #ASTOR olarak açıklanırken şirket pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot verecek. Peki, Astor enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi? İşte tüm bu detaylar.