Astronominin ilk merkezi Cacabey Medresesi

Kırşehir'de dünyanın ilk astronomi okulu olarak bilinen Cacabey Camii ve Gökbilim Medresesi, son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındıktan sonra iki yıl önce yeniden ibadete açılan 800 yıllık tarihi cami, UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor ve bilim ile ibadetin birleştiği nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor. 1272 yılında, dönemin Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından gökbilim ve matematik eğitimi amacıyla medrese olarak inşa edilen yapı, içindeki rasat kuyusu, gözlem kulesi ve sütunlardaki gezegen motifleriyle dönemin bilimsel gelişmelerine ışık tutuyor. Bugün hâlâ bir ibadet merkezi olarak kullanılan Cacabey Camii, önemli bir kültürel miras olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.