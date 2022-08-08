Aşure Günü mesajları 2022: Kısa, uzun, anlamlı, dini, yeni, en güzel resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşure gününüz kutlu ve mutlu olsun…