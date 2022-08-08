Haberler Yaşam Haberleri Aşure Günü mesajları 2022: Kısa, uzun, anlamlı, dini, yeni, en güzel resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 8.8.2022 07:24

Aşure Günü mesajları 2022: Kısa, uzun, anlamlı, dini, yeni, en güzel resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri

Aşure Günü mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi tarafından idrak edilen bu özel günde Kerbela olayı anılarak Muharrem ayı ibadetleri yoğunlaşıyor. Sevdiklerine Aşure Günü mesajı göndermek isteyen Müslümanlar araştırmalara başladı. En güzel, anlamlı, dini, resimli Aşure Günü mesajları yayında! Sabah.com.tr sizler için derledi…

Aşure Günü mesajları 2022: Kısa, uzun, anlamlı, dini, yeni, en güzel resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri

Aşure Günü mesajları 2022 yeni seçenekleriyle araştırılıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen bu özel gün adeta bayram niteliğinde. Müslümanlar bu özel günü anmak adına Aşure Günü mesajı için Kısa, uzun, anlamlı, dini ve hadisli seçenekleri tercih ediyor. İşte, resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri…

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma sembolü Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin, Aşure Günü'nüz mübarek olsun.

Farklılıkları bir araya getirerek eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığı aşure bize ders almamız gereken birçok mesaj veriyor. Aşurenin verdiği birlik mesajını alabilmek duasıyla… Aşure gününüz mübarek olsun.

Yüce Allah birçok duayı Aşure Günü kabul etmişti. Bu mübarek günde ellerin semaya açılması dileğiyle. Dualarınız kabul Aşure Günü'nüz mübarek olsun..

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşure gününüz kutlu ve mutlu olsun…

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