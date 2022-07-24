Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure ayı (Muharrem ayı) başladı mı, kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure günü, pek çok önemli olayın yaşandığı kıymetli bir gün olarak kayıtlara geçmiştir.

Hz. Adem a.s.'ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.

Hz. Yakub a.s.'ın gözleri bu günde açılmıştır.

Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.

Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.

Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.

Hz. Süleyman a.s.'a saltanat bu günde verilmiştir.

Hz. İdris a.s.'ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.

Hz. Nuh a.s.'ın gemisi bu günde Cudi Dağı'na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.

Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde "Halîlullah" sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut'un ateşinden kurtulmuştur.

Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 5132)2022

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmektedir.