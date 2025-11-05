Asya’nın hayatına ‘Melek’ dokunuşu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki Asya, 52 saat sonra kurtarıldı. Annesi Zeliha Atal'ın hayatanı kaybettiği Asya, depremde sağ kolu ve bacağını kaybetti. Deprem sonrası, Adıyaman Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Abidin Atal, Melek Atal ile tanışarak 4 ay önce evlendi. Melek'in kızı Asel (10) ile Abidin'in çocukları Asya (6) ve İlker (11) kısa sürede birbirine alıştı. Melek Atal, Asya'yı "Allah'ın emaneti" olarak gördüğünü belirterek, okula başlayan Asya'nın bakımını üstlendi. Baba Abidin Atal, "Asya'nın gülüşü bize yeniden yaşam sevinci verdi" dedi.