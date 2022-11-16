Haberler Yaşam Haberleri At Eti Haram Mı? Diyanet'e Göre At Eti Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:16 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:17

At Eti Haram Mı? Diyanet'e Göre At Eti Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

At eti haram mı sorusu, yeme içme konusunda belli hassasiyeti olan kişilerin araştırdığı konulardan biridir. Herhangi bir hayvanın etinin yenilip yenilmediği konusunda araştırma yaparken Kur'an ve sünnet kaynaklarını öncelikli olarak incelemek gerekir. At eti caiz mi sorusunun cevabı diyanet kaynaklarında da bulunur. At eti yemek günah mı sorusunun ve buna benzer konuların cevaplarını sizler için derledik.

At Eti Haram Mı? Diyanet’e Göre At Eti Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

At eti haram mı sorusunun cevabını kısa bir araştırma ile bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı da konu ile ilgili gelen sorulara cevap vermiştir. Bu küçük araştırma sonunda at eti caiz mi konusundaki merakınızı giderebilirsiniz. Kur'an ve sünnetin gösterdiği yolda konu değerlendirilmelidir. Bunun dışında din âlimlerinin değerlendirmeleri ve fetvalar da yol göstericidir. At eti yemek günah mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

At Eti Haram Mı?

Kur'an ve sünnet kaynakları incelendiğinde at eti yemenin hükmü ile ilgili kesin bir delil yoktur. Hanefi ve Maliki mezhep imamlarının görüşlerine göre at eti helale yakın mekruhtur. Şafii ve Hanbeli mezhep imamlarının görüşüne göre ise at etinin tüketilmesi mubahtır.
Yukarıdaki görüşün haricinde at eti yemenin mubah ya da haram olduğunu söyleyen din alimleri de vardır. Atın her dönem değerli bir hayvan olmasından, askeri ve sivil hizmetlerde kullanılmasından kaynaklı olarak haram fetvasının verilmiş olma ihtimali de vardır. Atın etkinlik alanının eski dönemlere nazaran daha dar olması, verilen fetvaların daha yumuşak olmasına neden olmuş olabilir. Fakat Anadolu kültüründeki kabul gören görüş, at etine mesafeli yaklaşma yönündedir.

At Eti Caiz Mi?

Her ne kadar Kur'an ve sünnet kaynaklarında bu konuya direkt olarak yer verilmese de din âlimlerinin konu ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler incelendiğinde at etinin haram ya da mubah olduğu yönünde fetva verilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada da bu görüşlere yer verilerek beklenen değerlendirme yapılmıştır. Konu ile ilgili diyanet kaynaklarını da inceleyerek konunun kesin hüküm içermediğini görebilirsiniz. Dünyanın farklı noktalarındaki kültür özelliklerinde at etinin tüketildiği görülür. Fakat Türk halkı her dönemde at etine mesafeli olmuştur.

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At Eti Haram Mı? Diyanet'e Göre At Eti Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?
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