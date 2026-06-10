At izleri cinayeti çözdü: Yaşlı çifti öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Hacılar ilçesinde Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'nde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan çift olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde at nalı izlerine rastladı. Emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekip; teknik takip, dinleme çalışmaları, arazi taramaları ve 125 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin atla kaçtığını belirledi. Atın nal izlerinin takip edilmesiyle cinayet şüphelinsin Murat Günek olduğu belirledi.

ALACAK-VERECEK İDDİASI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Murat Günek'in Baktır ailesiyle alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı belirtildi. Günek ise tüm aşamalarda suçlamaları reddederek cinayetle ilgisinin bulunmadığını savundu.

MAHKEMEDEN ÇİFTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Karar duruşmasında da suçsuz olduğunu öne süren sanık Murat Günek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Fahri Baktır'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır'a yönelik ise "kadına karşı kasten öldürme" suçlarının sabit olduğuna hükmederek sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör