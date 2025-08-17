Haberler Yaşam Haberleri At yarışında korkunç kaza! AK Partili başkanın 6 kemiği kırıldı
Giriş Tarihi: 17.8.2025 16:14 Son Güncelleme: 17.8.2025 16:42

At yarışında korkunç kaza! AK Partili başkanın 6 kemiği kırıldı

Jokey olarak katıldığı yarışta attan düşen AK Parti Şehitkamil eski İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın köprücük kemiği ve 5 kaburgası kırıldı. Akciğeri de yaralanan Yılmaz, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
At yarışında korkunç kaza! AK Partili başkanın 6 kemiği kırıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Şehitkamil ilçesinin Aktoprak beldesinde yapılan Güneydoğu 5. Rahvan At Yarışına kendisine ait Arap atıyla katılan Mehmet Yılmaz, seyirci tribünü önünde seyircileri selamladığı sırada atının tökezlemesi üzerine yuvarlanarak attan düştü.

Vücudunda ciddi kırıklar oluşan ve nefes almakta zorlanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın köprücük kemiği ve 5 kabı4gasının kırıldığı anlaşıldı. Akciğerinde de yaralanma saptanan Yılmaz'ın önümüzdeki saatlerde yapılacak değerlendirme sonrası ameliyata alınacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
At yarışında korkunç kaza! AK Partili başkanın 6 kemiği kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz