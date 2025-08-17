At yarışında korkunç kaza! AK Partili başkanın 6 kemiği kırıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Şehitkamil ilçesinin Aktoprak beldesinde yapılan Güneydoğu 5. Rahvan At Yarışına kendisine ait Arap atıyla katılan Mehmet Yılmaz, seyirci tribünü önünde seyircileri selamladığı sırada atının tökezlemesi üzerine yuvarlanarak attan düştü.

Vücudunda ciddi kırıklar oluşan ve nefes almakta zorlanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın köprücük kemiği ve 5 kabı4gasının kırıldığı anlaşıldı. Akciğerinde de yaralanma saptanan Yılmaz'ın önümüzdeki saatlerde yapılacak değerlendirme sonrası ameliyata alınacağı öğrenildi.