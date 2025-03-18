ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Şimdi ise gözler, Bahar Dönemi sınavlarına çevrildi. Öğrenciler, yaklaşan sınavlar öncesinde hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki; ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?"2025 ATA AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları ne zaman? İşte, detaylar.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.
İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.