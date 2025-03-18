Haberler Yaşam Haberleri ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.3.2025 16:28 Son Güncelleme: 18.3.2025 16:29

ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 bahar dönemi vize ve final sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler, yaklaşan sınavlar öncesinde "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sınav tarihlerine kısa bir süre kala, adayların sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Peki, 2025 ATA AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Şimdi ise gözler, Bahar Dönemi sınavlarına çevrildi. Öğrenciler, yaklaşan sınavlar öncesinde hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki; ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?"2025 ATA AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları ne zaman? İşte, detaylar.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.

İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ara sınava girecek adayların ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Final sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran

Bütünleme sınavı: 5 - 6 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos saat 09:30

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ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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