ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.

İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.