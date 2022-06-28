ATA AÖF bütünleme sınav tarihi belli oldu. Bütünleme sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi üzerinden yapılacak sınav merkezi tercihleri 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'da sona ermişti. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi, nasıl olacak?
I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
ATA AÖF bütünleme sınavı yüz yüze yapılacak.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı üç ders sınavı 7 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri
Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.