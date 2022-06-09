ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! ATA AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır, bütünleme sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte ATA AÖF sınav sonuçları son dakika bilgisi
ATA AÖF final sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz.
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ATA AÖF'ten sınava itiraz açıklaması:
"Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."
"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."