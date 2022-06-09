Haberler Yaşam Haberleri ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! ATA AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:17 Son Güncelleme: 9.6.2022 11:26

ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! ATA AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! ATA AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

28-29 Mayıs’ta sona eren ATA AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'nden gelen duyuruyla beraber Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları sorgulaması başladı. Final sınavında başarısız olanların bütünleme sınavına girmesi gerekecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte yanıtı

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır, bütünleme sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte ATA AÖF sınav sonuçları son dakika bilgisi

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

ATA AÖF final sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF'ten sınava itiraz açıklaması:

"Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."

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ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! ATA AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?
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