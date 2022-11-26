Haberler Yaşam Haberleri ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:08

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları 26-27 Kasım’da (bugün ve yarın) gerçekleştirilen sınavlarla birlikte gündeme geliyor. Sınavlara katılım gösteren adaylar şimdiden ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınav sonuç tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik takvim ışığında ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu. İşte ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve vize sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, vize sınav sonuçları hakkında sorgulamaları hızlandırdı. Bu kapsamda ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt ararken, fakülteden yapılan açıklamalar anlık olarak takip ediliyor. İşte ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 26 Kasım - 27 Kasım 2022

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023

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