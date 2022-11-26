ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, vize sınav sonuçları hakkında sorgulamaları hızlandırdı. Bu kapsamda ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt ararken, fakülteden yapılan açıklamalar anlık olarak takip ediliyor. İşte ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı…