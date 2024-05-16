‘Ata toprağı’ Türkiye’de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.Sınır kapısında düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı toprak Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına teslim edildi. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, önemli bir etkinliğin İpsala'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teslim aldıkları toprağı, Ankara'ya götürülmek üzere atletlere teslim edeceklerini ifade eden Sevgili, "Başkonsolosluklarımızın aracılığıyla Atatürk'ün doğduğu evden toprak alınıyor, oradan buraya getiriliyor.Başkonsolosluk bize teslim ediyor. Biz atletlere teslim ediyoruz. Burada en önemli hususta gençlerimiz, kendini genç hisseden atletlerimiz toprağı Atamıza ulaştırıyor. Yoları açık olsun" dedi. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı davranışların kendilerine ışık tuttuğunu belirtti. Okunan şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından atletlere teslim edilen "Ata toprağı" Ankara'ya yola çıktı. AA