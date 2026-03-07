Ata topraklarında iftar sevinci

Batı Trakya'da ramazanda düzenlenen toplu iftar programları, bölgede yaşayan Türkler arasında dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal bağları pekiştiren önemli buluşmalar arasında yer alıyor. Seçilmiş müftülüklerin öncülüğünde, Türk azınlık dernekleri ve yerel toplumun katkılarıyla ramazan boyunca farklı köy ve kasabalarda kurulan iftar sofraları, Batı Trakyalı Türklerin bir araya geldiği önemli sosyal ve dini etkinlikler olarak öne çıkıyor. Akşam ezanının okunmasıyla geleneksel yemeklerle oruçlar açılırken ardından camilerde akşam namazı için saf tutuluyor. Teravih namazının ardından ise camiler ve derneklerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle ramazanın manevi atmosferi yaşatılıyor. Çocuklara yönelik bilgi yarışmaları, ilahi dinletileri ve kültürel etkinlikler düzenlenerek ramazan geleneğinin yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğlenme hem de dini ve kültürel değerleri öğrenme imkânı buluyor.Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, bu tür buluşmaların toplum içindeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Gümülcine'de öğretmenlik yapan Nilay Mümin de düzenlenen toplu iftar programlarının, yalnızca dini bir buluşma değil aynı zamanda kültürel ve toplumsal değerlerin yeni nesillere aktarılmasına da katkı sağladığını dile getirdi. Farklı yaş gruplarından insanların aynı ortamda bir araya gelmesinin çocukların toplumsal ilişkileri gözlemlemelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirten Mümin, "Çocukların birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve toplumsal hayatın kurallarını öğrenmelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

