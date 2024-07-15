Atama hayaline kurşun sıktılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS'nin geçtiğimiz günkü ilk oturumuna giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu (26), sınavdan çıktıktan sonra ikinci oturum için beklemeye başladı. Okulun karşısındaki parkta dinlenmeye başlayan genç kız, maganda kurşunu ile yaralandı. Başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Rabia Alioğlu'na ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Hastaneye kaldırılan ve Alioğlu taburcu edildi. SABAH'a konuşan Rabia Alioğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak sınavın ikinci oturumuna giremediğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM'ye çağrıda bulundu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olduğunu belirten Rabia Alioğlu, atama hayallerine bir magandanın kurşun sıktığını söyledi.Atama hayallerinin yıkıldığını ifade eden Rabia Alioğlu, "İlk oturumdaki sınavım iyi geçmişti. Çok iyi hazırlanmıştım, ikinci oturumun da iyi geçeceğine inanıyordum. Bir yerden bir magandanın silahından çıkan yorgun mermiyle atama hayallerim yıkıldı. Atanacağıma inanıyordum. Beni bu hale getirenlerin bulunmasını istiyorum" dedi. Genç kız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. KGYS kameralarından Rabia'nın bir yıllık hayalini yıkan maganda aranıyor.