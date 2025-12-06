Atama kararları 6 Aralık 2025 Resmi Gazete’de! İşte Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atamalar

6 Aralık 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kamuoyu tarafından takip ediliyor. Hem görevden almalar hem de yeni görevlendirmeler içeren kararlar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurumu yakından ilgilendiriyor.