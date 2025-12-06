Atama kararları 6 Aralık 2025 Resmi Gazete’de! İşte Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atamalar

6 Aralık 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kamuoyu tarafından takip ediliyor. Hem görevden almalar hem de yeni görevlendirmeler içeren kararlar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurumu yakından ilgilendiriyor.
İşte 6 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalar:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine İsmail Aydın atandı.
Bakanlık bünyesinde açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görevine Halil İbrahim Azal atandı. Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş atandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel atandı.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay atandı.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Koca getirildi.
Çeşitli Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarda Diğer Atama Kararları
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk getirildi.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karabörklü atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevden alındı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde ise VI. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve IX. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden alındı.