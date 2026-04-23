Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı: 30 Nisan’da yerine vekil seçilecek

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adıgüzel'in yerine geçecek isim için seçim tarihi belirlendi.

ÖRGÜT KURMA VE RÜŞVET ALMA İDDİASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçlamalarına yönelik soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adıgüzel, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Nisan tarihli ve 2026/381 sorgu sayılı kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN ALDI

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık makamının aynı günlü 22 Nisan'daki "Olur"u ile Onursal Adıgüzel, Anayasa ve Belediye Kanunu'nun verdiği yetki uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

BAŞKAN VEKİLİ 30 NİSAN'DA SEÇİLECEK

Boşalan koltuk için izlenecek yol haritası da İstanbul Valiliği tarafından netleştirildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere sandık başına gidecek. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Seçim süreci, İstanbul Valiliği'nin belirlediği takvim doğrultusunda 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Ataşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantıda, meclis üyeleri kendi aralarından yeni başkan vekilini belirlemek üzere oylama yapacak. Seçimler yasa gereği gizli oylama usulüyle yürütülecek olup, meclisteki aritmetik dengeler sonucunda salt çoğunluğu sağlayan isim Ataşehir'in başkan vekili olarak göreve başlayacak.