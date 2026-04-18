Son Dakika | CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk ve rüşvet skandalında yeni detaylar: 7 milyon dolarlık iskân tarifesi ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00'de düğmeye basıldı. İstanbul genelinde 45 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalarda kritik delillere ulaşıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi. Firari 2 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20 oldu.
Belediye başkanı Onursal Adıgüzel
7 MİLYON DOLARLIK İSKÂN İDDİASI
Soruşturmanın en çarpıcı boyutlarından birisi iskân süreçlerine ilişkin ortaya çıkan rakamlar oldu. Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi. Ruhsat ve iskân işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddiaları, dosyanın ağırlığını daha da artırdı.
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız
RÜŞVETİN YENİ ADRESİ: HEDİYE KARTLARI VE LÜKS CİHAZLAR
Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, rüşvet mekanizmasının çeşitliliğini gözler önüne serdi. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada yüzlerce hediye market çeki ele geçirildi. Bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi. Bu detaylar, rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiğini ortaya koydu.
Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu
RÜŞVETLE ELDE EDİLEN SUÇ GELİRİ ÖRGÜTLÜ YAPI İÇERİSİNDE PAY EDİLİYOR
Başsavcılık açıklamasında, belediye içerisindeki bazı yetkililer ile firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği ve rüşvet gelirlerinin organizasyon içinde paylaştırıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının da bu yapıyı desteklediği ifade edildi. Elde edilen veriler, soruşturmanın bireysel değil örgütlü bir yapı üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor. Operasyon sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise bazı şüphelilerin dijital cihazlarına erişimin engellenmeye çalışılması oldu. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi. Ayrıca bir başkan yardımcısının yakalandığı sırada telefonunun yanında olmadığını beyan etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir beyan olarak soruşturma dosyasına girdi.
Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya
SAVCILIKTAN NET MESAJ: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklamaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Mali İşler Müdür Mürteza Kutluk
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda gözaltına alınana isimler şu şekilde; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Ataşehir Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, Gülbin Ergünay Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat, Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız Şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel Şoförü Doğancan Topal, BAO Yapı Ltd. Şti. Mesut Bayram,Proce Mimarlık Fatih Velioğlu, Belediye Çalışanı Haydar Battal MG Yapı Murat Gerger ve belediye çalışanı Cengiz Gündoğan ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.