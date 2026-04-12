Ataşehir TEM Otoyolu’nda dehşet anları! Motosiklette saç saça baş başa kavga ölümle bitiyordu: O anlar kamera kaydında...

Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:09 Son Güncelleme: 12.04.2026 11:26

Ataşehir’de trafikte dehşet anları! Seyir halindeki motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın arasında tartışma bir anda şiddete dönüştü. Sürücü arkasındaki kadının saçını çekip darbetti. Dengesini kaybeden kadın metrelerce hızla giderken motosikletten düşmek üzereyken son anda kurtuldu, o dehşet anları kask kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Olay 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kadının saçını çekti. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında kadın aldığı darbelerle dengesini kaybetti.

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Motosikletten düşmek üzereyken son anda kendini toparlayan kadın ölümden döndü. Motosikletteki 2 kişinin kavga ettiği ve kadının dengesini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı. Yaşanan kavga anı başka bir motosiklet sürücünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLAR KAYIT ALTINDA

Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yolcunun saçını çektiği anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kadını darbettiği anlar da görüntülerde yer alıyor. Motosiklet emniyet şeridinde gittiği sırada kadının dengesini kaybettiği ve düşmekten son anda kurtulduğu anlar da fark ediliyor. Görüntülerde 2 kişinin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekerken, kavga bir süre sonra sona eriyor motosikletli 2 kişi otoyolda gözden kayboluyor.

