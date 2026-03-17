Ataşehir’de çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 09.45 sularında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca kadının üzerinden kimlik çıkmadığı da öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı. Kadının cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.