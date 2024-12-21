Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de hafif ticari araç yağmurda kayarak eve girdi 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:12 Son Güncelleme: 21.12.2024 20:33

Ataşehir'de hafif ticari araç yağmurda kayarak eve girdi 3 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir’de yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce tek katlı eve ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ataşehir’de hafif ticari araç yağmurda kayarak eve girdi 3 kişi yaralandı

İçerenköy Mahallesi, Başıbüyük Caddesi'nde, olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ş.D. hafif ticari aracıyla yokuş aşağı ilerlediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif tcari araç önce tek katlı bir eve ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi ve evde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de hafif ticari araç yağmurda kayarak eve girdi 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA