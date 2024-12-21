Ataşehir’de hafif ticari araç yağmurda kayarak eve girdi 3 kişi yaralandı

İçerenköy Mahallesi, Başıbüyük Caddesi'nde, olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ş.D. hafif ticari aracıyla yokuş aşağı ilerlediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif tcari araç önce tek katlı bir eve ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi ve evde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.