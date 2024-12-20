Ataşehir’de hamile kadını polis yalanıyla kandırdılar

Ataşehir'de 17 Aralık günü meydana gelen olayda, 5 aylık hamile olan Şeyda Şahin(31) caddede yürüdüğü sırada, Tahmil A. B. ve Ekrem B. B. kardeşler tarafından durdurulmuştu. Sivil polis olduklarını söyleyen şahıslar, iddiaya göre Şeyda Şahin'den kendilerini Gülcan Öksüz adında bir kadının yanına götürmesini istemiş, Şeyda Şahin, bahsettikleri kişiyi tanımadığını söyleyerek panikle mağazaya girip eşini aramıştı. Olay yerine gelen eşi İbrahim Şahin ve kuzeni Emrah Bayram ile şüpheliler arasında çıkan tartışmada şüphelilerden biri yanında bulunan silahla İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaralamıştı.

İŞ YERİNDEN ADLİYEYE

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Üsküdar'daki iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kardeşler, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüpheli kardeşler Tahmil A. B. ve Ekrem B. B.'yi "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

ABİM SİLAHI ÇEKİNCE PATLAMIŞ

Hakimlikteki sorgularında şüphelilerden Tahmil A. B., olayın tamamen şans eseri gerçekleştiğini söyleyerek "Abimin eşi Gülcan uzun zamandır kayıptır. Abim müştekiyi eşine benzetmiş. Benden sormamı istedi. Ben bayandan müsaade isteyerek yengemin fotoğrafını gösterip sordum, panikledi. Abimi görüntülü arayıp bayanı sordum. Kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Abimin yanına giderken kadının kocası tarafından dayak yedim. Kaçarken abimi aradım. Bu sefer abimle karşılaşıp onu da dövmüşler. Bir el silah sesi duydum, olay yerine gittiğimde yerdeki şahsın abim olduğunu sandım, sonra abimi uzaklaşırken gördüm. Abimle konuştuğumda silahı çektiği esnada patladığını söyledi. İş yerimize gittiğimizde ben uyurken abim silahı denize atmış. Polisler geldi ve bizi aldılar" dedi.

KAYIP KARIMIN ARKADAŞINA BENZETTİM

Diğer şüpheli Ekrem B. B. İse sorgusunda "Olay yanlış anlaşılmadan ibarettir. Eşim yaklaşık 4 aydır kayıptır. Ben bayanı eşimin arkadaşına benzettim. O yüzden kardeşime sormasını istedim. Kardeşim beni arayıp kendisini dövdüklerini söyledi. O sırada benim üzerime iki kişi geldi. Önceden vurulduğum için korkmaktayım. Husumetlilerim var. Ben kaçarken silah patladı. Kimseyi yaralamak istemedim. Yaralanan şahsa yardımcı da oldum" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Hakimlik sorgularının ardından şüpheli kardeşlerin "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.