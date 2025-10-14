Ataşehir’de iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi'ndeki iş yerinin önüne motosikletle gelen iki zanlıdan biri içeriye girerek rastgele ateş açtı. Şüpheli, daha sonra dışarıda bekleyen motosiklete binip uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kolundan ve bacağından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.