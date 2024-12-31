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Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:36

Ataşehir'de kaza sonrası ortalık karıştı: Tekmeli yumruklu kavga!

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de kaza sonrası ortalık karıştı: Tekmeli yumruklu kavga!
Dün akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Dakikalarca sokak ortasında kavga eden tarafları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ataşehir'de kaza sonrası ortalık karıştı: Tekmeli yumruklu kavga!
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