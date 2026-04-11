Ataşehir’de korkunç kaza! 2 araç arasında can verdi: Emniyet şeridi güvenli sandı ama...

Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:02 Son Güncelleme: 11.04.2026 10:17

Ataşehir D-100’de meydana gelen kaza yürek burktu. Emniyet şeridine çekip aracından inen sürücü M.Y., aynı yönde gelen otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İşte, feci kazanın detayları…

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y., bagajından bir şey almak için emniyet şeridine çektiği aracından indi.

2 OTOMOBİL ARASINDA CAN VERDİ

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil, M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y., iki otomobilin arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından M.Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

