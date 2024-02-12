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Giriş Tarihi: 12.2.2024 11:40

Ataşehir'de korkunç kaza! Beton mikseri hamile kadını ezdi

İstanbul Ataşehir'de beton mikseri, cadde üzerindeki bir kadını ezerek öldürdü. Kadının 20 yaşlarda mendil satan bir kadın olduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de korkunç kaza! Beton mikseri hamile kadını ezdi

İstanbul Ataşehir'de beton mikseri, cadde üzerindeki bir kadını ezerek öldürdü. Kaza, İstanbul Atasehir Kayışdağı Caddesi üzerinde Darüllaceze Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri, Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan 20 yaşlarında bir kadını ezdi. Hamile olduğu belirtilen kadın ve çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis caddede önlem alırken Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Ataşehir'de korkunç kaza! Beton mikseri hamile kadını ezdi
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