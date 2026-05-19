Ataşehir’de korkunç kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Sürücü yola savruldu

Kaza saat 07:30 sıralarında Yenisahra Mahallesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 34 MGK 511 plakalı motosiklet D-100 Karayolu ile yan yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.