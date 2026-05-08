Ataşehir’de nefes kesen kovalamaca! Çalıntı motosikletle yakalanan sürücüye rekor ceza...

Giriş Tarihi: 8.05.2026 08:57

Ataşehir’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.E.K. ile yanındaki arkadaşı, takip sonucu yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, sürücü M.E.K.'ye 550 bin lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda, üzerinde iki kişinin bulunduğu 34 FSN 203 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

2 GÖZALTI

Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine motosikletin kaçış güzergahında önlem alındı. Uzun süren takip sonucu motosiklet, Sancaktepe'de durduruldu. İsminin M.E.K. olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

REKOR PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüye toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
