Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı: Rüşvet iddiası hastane projeleriyle başladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
RÜŞVET İDDİASI HASTANE PROJELERİYLE BAŞLADI
Savcılığın sevk yazısında, Ataşehir'de bulunan bir hastanenin proje tadilatı ile başka bir hastanenin iskan işlemleri için rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Yazıda, belediyedeki usulsüzlüklere ilişkin alınan tanık beyanlarında; belediye başkanı, özel kalem, başkan yardımcıları, imar, zabıta, yapı kontrol ve ruhsat denetim müdürleri ile başkanın şoförü ve bazı personelin rüşvet düzeni içerisinde yer aldığı yönünde ifadeler bulunduğu aktarıldı.
"RÜŞVET ÇARKI PROJE MÜELLİFİ ÜZERİNDEN İŞLEDİ"
Soruşturmada elde edilen veriler doğrultusunda, Ataşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve iskan ile ruhsat işlemleri üzerinden rüşvet alındığı öne sürüldü. Rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi E.Ç. aracılığıyla talep edildiği ve alındığı belirtilen yazıda, bu sürecin Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Elde edilen rüşvetin bir kısmının belediye personeline görev ve yetkilerine göre dağıtıldığı; bu durumun tanık beyanları, mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve tape kayıtlarıyla tespit edildiği ifade edildi.
"DELİLLERİ KARARTMA VE KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"
Şüphelilerin alınan ifadelerinde birbirleri ile çelişkili beyanlar vererek söz konusu rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ederek hayatın olağan akışına aykırı savunma yaptıkları da kaydedilen yazıda, soruşturma dosyasında henüz tespiti mümkün olamayan şüphelilerin bulunması, soruşturmanın derinleştirilerek titizlikle yürütülmesi adına tüm delillerin şu aşamada toplanmamış olması ve örgütün birden fazla gerçekleştirdiği başka eylemler hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, aynı zamanda iştıraklı şüphelilerin dijital verilerini ve suç unsurlarını yok etmelerini sağlayacakları da kaydedilerek, suça konu delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu anlatıldı. Dosya kapsamında şüpheli bulunan kişilerin ve tespit edilemeyen şüphelilerin suçun ağırlığı göz önüne alındığında kaçma ihtimallerinin söz konusu olduğu belirtilerek, "Şüphelilerin soruşturmanın selameti açısından tutuklanmalarının elzem olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.