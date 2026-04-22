Ataşehir’de rüşvet soruşturmasının başlangıç noktası! 3,5 milyon dolarlık ihbar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'nde tadilat ruhsatı, imar planı ve iskan izni gibi işlemlerde rüşvet alınmadan işlem yapılmadığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Soruşturmanın çıkış noktasını ise Ataşehir'de hastane inşaatı için imar planı büyükşehir belediyesinden geçirildiği, belediye çalışanı Haydar Battal, başkan yardımcısı Birkan Birol Yıldız ve belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in "rüşvet" alarak tadilat yaptırdığı, Yenisahra'da bir hastanenin iskanı için İnşaat yetkilisi Hümeyra Ökçün'ün ise 3,5 milyon dolar rüşvet parası vereceği ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldı.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile 3 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve üye olma ve Rüşvet" suçlarından 45 adrese 18 Nisan gecesi yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler 4 günlük emniyet işlemlerinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen ve yaklaşık 8 saat süren ifade işlemlerinin ardından Ataşehir Belediye Başkanı ve 3 yardımcısı dahil 19 şüpheli tutuklanırken, Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir Adli Kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

RÜŞVET SİSTEMİ

Soruşturma dosyasına giren tanık beyanları, belediye içindeki rüşvet çarkının işleyişine dair çarpıcı detayları ortaya koydu.. Tanık beyanında, belediye içinde başkan, başkan yardımcıları, özel kalem, imar, zabıta ve ruhsat birimlerinde görevli bazı kişilerin organize şekilde hareket ettiği, Belediye Başkanı Adıgüzel'in ise takibe takılmamak gerekçesiyle doğrudan görüşmelere katılmadığı, sürecin büyük ölçüde başkan yardımcısı Birkan Birol Yıldız üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Hümeyra Ökçün'ün iskan için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapması üzerine Başkan Onursal Adıgüzel'in whatsapp üzerinden aradığını ve iskanda sorun olmadığını söylediğini ifade etti. Tanık beyanlarında Ataşehir'de birçok yerle ilgili rüşvet çarkının döndüğü Ökçün'ün ise yapı tadilat ruhsatını ve iskanını alabilmek için toplamda 4 milyon dolar para verdiğini ifade etti.

ÇÖP KONTEYNIRI BAĞIŞI YÖNTEMİ

Soruşturmada rüşvet çarkının farklı yöntemlerle nasıl kullanıldığı ortaya çıktı. Bazı mağdurların ifadelerinde, belediyenin doğrudan para talep etmek yerine "çöp konteynırı bağışı" adı altında belirli firmalara ödeme yapılmasını istediği yer aldı.

Mağdurlar, yapı ruhsatlarını uzun süre alamadıklarını, belediyenin evrakları beklettiğini ve bu nedenle Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile görüştüklerini belirtti. Görüşmede kendilerine çöp konteynırı bağışı yapılması gerektiğinin söylerek satın alınacak malzemeler ile firma bilgilerini içeren listenin özel kalem ya da proje müellifi Erhan Çelebi aracılığıyla gönderildiğini ifade ettiler.

Listede yer alan firmayla iletişime geçen mağdurlar yaklaşık 6 milyon TL'nin dolar karşılığını firma sahibi Murat'a üç parça halinde elden teslim edip ödemenin ardından yapı ruhsatlarının verildiğini söylendi. Mağdurlar ayrıca, kendilerine herhangi bir fatura verilmediğini ve alınan çöp konteynırlarının belediyeye teslim edilip edilmediğini bilmediklerini beyan etti.

BAZ KAYITLARI VE PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mağdur ve şüpheli ifadelerinden yapılan araştırma sonucu iki olayda da "çöp konteynırı bağışı" adı altında ödeme yaptırılan firmanın aynı olduğu belirlendi. Söz konusu yöntemle bağış görüntüsü verilerek paraların elden teslim edildiği, Murat Gerger'in, para teslimlerinin ardından Ataşehir Belediyesi'ne gittiği, yapılan baz incelemelerinde belediye içindeki şüphelilerle aynı lokasyonda sinyal verdiği ortaya çıktı.

Müteahhit Hümeyra Ökçün'ün rüşvet ödemelerine ilişkin tarihleri beyan etmesi üzerine yapılan teknik çalışmalarda, parayı teslim alan aracıların Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ile aynı baz kayıtlarında bulunduğu belirlendi. Rüşvet verilen tarihler esas alınarak yapılan mali incelemelerde ise, gözaltına alınan belediye başkanı dahil tüm şüphelilerin hesaplarında dikkat çekici nakit girişleri olduğu tespit edildi. Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın şoförünün evinde yapılan aramada ise 700 adet BİM ve A101 hediye kartı bulundu.

TATİL VE MESAJ TRAFİĞİ DE DOSYADA

Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın 2024 yılı yazında Hümeyra Ökçün ile birlikte tatil yaptığı, Ökçün'ün cep telefonunda yapılan incelemede ikili arasında samimi ilişkinin olduğu ve projelere ilişkin yazışmaların bulunduğu tespit edildi.

RÜŞVET AĞI İDDİASI

Çıkar amaçlı suç örgütünün Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in liderliğinde kurulduğu, iskan ve ruhsat işlemleri üzerinden sistematik şekilde rüşvet aldığı kaydedildi. Rüşvet taleplerinin proje müellifi Erhan Çelebi aracılığıyla istendiği ve alındığı iki olayında müellifi'nin Çelebi olduğu ortaya çıktı. Rüşvet çarkının ise Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız tarafından yürütüldüğü belirtildi. Rüşvetten elde edilen paraların belediye içinde yetkiye göre paylaştırıldığı tanık, mağdur ve şüpheli beyanları ile tapu kayıtlarıyla ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüphelilerin ifadelerinde ise suçlamaları kabul etmedikleri, birbirleriyle çelişkili beyanlar vererek söz konusu olaylardan haberdar olmadıklarını öne sürdükleri, savunmaların ise "hayatın olağan akışına aykırı" bulunduğu kaydedildi.

